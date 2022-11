Znaleziono tajne dokumenty. W teczce plan Rosjan

Chcieli wysyłać dzieci do Rosji

Ponad to, Rosjanie dokładnie zaplanowali wysyłanie dzieci do Rosji pod przykrywką "opieki i rekreacji". Na obozy na okupowanym Krymie miały zostać wysyłane dzieci "w nagrodę" za osiągnięcia w nauce. Uczniowie starszych klas, mieli być wysyłani do Biełgorodu.