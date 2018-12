Znaleziono legitymację Stasi Putina. "Był w NRD kimś w rodzaju namiestnika"

Niemiecki dziennik "Bild" opublikował zdjęcie legitymacji wydanej przez Stasi Władimirowi Putinowi w 1985 roku. Zdaniem dziennikarza Michała Kacewicza, nie oznacza to jednak, że pracował jako agent niemieckiej służby. - To raczej oni pracowali dla niego - mówi w rozmowie z WP.

- Trzeba pamiętać, że Drezno to była prowincja. Oni się tam wszyscy znali. Putin jako oficjalny reprezentant KGB był kimś pokroju ambasadora czy namiestnika. Traktowali go jako kogoś ważnego, ale też niebezpiecznego, bo wiadomo, że mógł donosić do Moskwy. Dlatego cała lokalna wierchuszka Stasi trzymała się z nim i siedziała na tym piwie - mówi dziennikarz. - Byłem w jego mieszkaniu i knajpie "Thor" do której uczęszczał. Jak mówili mi rozmówcy, siedział tam praktycznie codziennie i spotykał się tam także z oficerami Stasi. W ciągu dnia potrafił ponoć wypić nawet siedem piw. Siedziba Stasi jest zresztą ok. 200 metrów dalej - dodaje.