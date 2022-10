Znalazł ludzki szkielet na ogródku. W akcji policjanci z Archiwum X

Ludzki szkielet w Poznaniu. Policjanci proszą o pomoc

Sprawą zajmują się policjanci z Archiwum X, którzy nawiązali współpracę z Zakładem Medycyny Sądowej w Poznaniu. Badania antropologiczne i genetyczne wykazały, że szkielet należy do mężczyzny, który w chwili zgonu miał ok. 45-55 lat, mierzył ok. 170 centymetrów wzrostu i miał liczne, powstałe za życia, braki w uzębieniu.