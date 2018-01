Znajoma Szydło biegłą ws. jej wypadku? Jest reakcja prokuratury

Krakowska prokuratura uważa, że opinia psychologiczna w sprawie zeznań świadków wypadku z udziałem Beaty Szydło jest wiarygodna. To odpowiedź na ustalenia "Rzeczpospolitej", która podała, że biegła może być znajomą byłej premier.

Psycholog Joanna Łuczyńska-Nieśpielak została powołana jako pierwsza do sprawy. To ona oceniła zeznania trzech świadków twierdzących, że kolumna premier poruszała się bez sygnałów dźwiękowych nie są wiarygodne. Potem zrezygnowała z funkcji biegłej z powodu nadmiaru obowiązków, a kolejnych świadków przesłuchiwała inna osoba.

Prokuratura przekonuje, że opinie sporządzone przez biegłą nie dają podstaw do ich kwestionowania. Co więcej, obrońca podejrzanego uzyskał do nich dostęp i nie podważał wniosków, ani samej treści opinii. Pełne oświadczenie w tej sprawie znajduje się na stronie krakowskiej prokuratury okręgowej.