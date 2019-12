WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze sondaż + 2 beata kempatłit Natalia Durman 1 godzinę temu Znaczące zmiany w sondażu dla PO. Reakcja Beaty Kempy Kantar przeprowadził sondaż partyjny dla PO. Widać w nim m.in. znaczący spadek notowań PiS. Co na to Beata Kempa? - Cóż tu robić! Jak się... Rozwiń Pani że maszyna pisowska której ni … Rozwiń Transkrypcja: Pani że maszyna pisowska której nie lubi Pewnie nazywa się O idzie dobrze A przed chwilą właśnie nigdy Odsunął Lektury opublikowała Opublikowało Radio Zet chociaż to był sondaż robiony przez kantar dla Platformy Sondażowe wyniki Pisownia Spadaj Magda Magda mówiła sondaż No to No cóż Nie ma pomysłu na siebie i na kraj Potrzeba Podnosić morale w partii więc no Zrobić takim sondaż Stan szacunkiem panie rektorze po pierwszej zbrodni Budowane są też na własne potrzeby żeby sobie podnieść mur Nie no oczywiście że sobie podnoszą morale Sposób Ale ja chcę być jasno i wyraźnie zawsze po Stator Apogeum jest w dniu wyborów Kilka Tygodni po wyborach potem Nie mamy Wyborczego ale nie ma To nie jest prencel a my mamy też sondaże Więc niech się tutaj panowie sportowy wezmą Z Nie cieszę z powodu jednego zamówionego Przez siebie nie wiem co Sondaż Sposób żadnych