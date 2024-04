Zmusili dziewczynkę do mieszkania w szopie. Błagała sąsiadów o jedzenie

W akcie oskarżenia przekazano, że macocha była agresywna wobec dziewczyny, zakazano jej wstępu do domu oraz zabierania stamtąd jedzenia. Gdy ojciec i jego partnerka wychodzili z domu zamykali go, uniemożliwiając jej wejście. Czasami, jak opowiadała, macocha dawała jej trochę pieniędzy, aby mogła sobie coś kupić do jedzenia. Dziewczyna spędzała całe dni w drewnianej szopie.