Czechy triumfują: Praga wyprzedziła Paryż, Berlin i Warszawę

Praga silniejsza gospodarczo od Warszawy

We wtorek Eurostat opublikował dane o wzroście gospodarczym w regionach państw należących do UE. Według statystyk najbogatsze regiony to: Irlandia Południowa (286 procent średniej unijnej), Luksemburg, Irlandia Wschodnia i Środkowa, a dalej właśnie Praga (207 proc.).