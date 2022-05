Zmienił barwy na ukraińskie. "Teraz pogryzie rosyjskie tyłki"

Czworonóg trafił do rodziny mieszkającej w wyzwolonej wsi. Ludzie ci uznali, że ich przypadkowy podopieczny bardziej przyda się w szeregach obrońców kraju i przekazali go wojsku. Tak stał się prawdziwym obrońcą - po opuszczeniu szeregów agresorów, dołączył do broniących najechanego kraju. Nowa tożsamość to najlepsze, co mogło spotkać tego inteligentnego, starannie wyszkolonego i cennego zwierzaka.