Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 Kamil Bortniczukkoronawirus wybory oprac. Karolina Kołodziejczyk 1 godzinę temu Zmiany w wyborach 2020. Kamil Bortniczuk mówi o panice Kamil Bortniczuk był gościem Marka Kacprzaka w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Polityk Porozumienia był pytany o wybory prezydenckie... Rozwiń bierzecie pod uwagę to w porozumie … Rozwiń Transkrypcja: bierzecie pod uwagę to w porozumieniu że jeżeli ewentualnie Andrzej Duda nie wygrał wyborów prezydenckich to całą odpowiedzialność zjednoczona prawica zrzuci na porozumienia a zwłaszcza z na Jarosława to on nie doprowadził do tych wyborów w maju i przez to Andrzej Duda nie wygrał nie bierzemy pod uwagę takie podzielności ponieważ przed nami kilka tygodni kampanii które mam doprowadzić do tego że Andrzej Duda ty wybory wygra natomiast też pytanie to by było gdyby to Wybory odbyły się w maju i gdyby nawet Andrzej Duda to wybory wygrał w taki sposób że były kwestionowane zarówno wczoraj jak i na arenie międzynarodowej wskoczy skończyłoby się polskiej demokracji Czy to przysłużył się pozycji Polski czy to przysłał żyłoby się kondycji polskiego społeczeństwa Myślę że mamy wybory w terminie mam Konstytucyjnym jeszcze ciągle to może niech w tym korytarzu 75a 100 dni w których powinien być pierwszym wyborem i był ale przed upływem kadencji urzędującego prezydenta Mam nadzieję że uda się je możliwie sprawnie zorganizować w taki sposób żeby nie budziły kontrowersje i przede wszystkim żeby Polacy obywatele biorących w nich udział mieli poczucie że są dobrze zorganizowane wybory i temu będzie służyło to odda organizacji wyborów z organizacją wyborów zajmuje się Państwowa Komisja Wyborcza czyli z instrukcją tego powołana instrukcjach p cieszy się dużym zaufaniem społecznym w tym zakresie wiele wyborów II i wierzę w to że uda nam się przekonać Polaków że Andrzej Duda tak jak i dla dobrze przysługiwał się Polsce tak będzie się dobrze Polsce przeskakiwał przez kolejnych 5 lat z kolegami potrzeba było aż takie groźby że rząd się rozpadnie żeby rząd czy też Koalicja rządząca doszła do wniosku że jednak faktycznie wybory w Polsce powinno robić PKW proszę zauważyć że to nie była sytuacja wygodna dla nikogo to nie było tak że ktoś sobie nagle wymyślił że będzie robił wybory poza PKW bo ma taki kaprys to wszystko jest skutkiem koronawirusa pandemic którą wszyscy musimy uczyć się dopiero życia dla swojego życia po raz pierwszy mam do czynienia z epidemią nie mam doświadczeń wiele pokoleń po raz pierwszy ma do czynienia z epidemią W Polsce i nie ma to świat się zachowywać Jak w nią postępować ja panu powiem więcej po mówiłem w kilku mediach że gdybym ja miał doświadczenia tych kilku tygodni funkcjonowania w czasie epidemii to zalecałbym wszystkimi sobie bo sam też w tej pani co uległo polityków i wielkości dziennikarzy i komentatorów życia publicznego i większości społeczeństwa więcej spokoju oczywiście rozwaga oczywiście dyscyplina w są przestrzeganie pewnych zasad ale uważam że 2 dni w Polsce mogą się odbyć gdybyśmy gdybyśmy wszyscy Kilka tygodni temu nie ulegli tej pani co nie zaczęli próbować zmieniać prawa wyborczego Tak właśnie aby jak największy jak największym zakresie aby jak najbardziej chronić zdrowie i życie Polaków wówczas robić no to wszyscy w dobrych intencjach dzisiaj z perspektywy tych kilku tygodni uważam że wybory 2 dni temu można było zorganizować właśnie przez PKW w taki sam sposób