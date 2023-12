Zmiany w TVP. Polacy mówią o odejściach z telewizji

Nowa większość sejmowa zapowiada zmiany w TVP. Od wyborów kilku pracowników telewizji podjęło decyzję o odejściu. Koniec współpracy z TVP ogłosiła m.in. twarz "Wiadomości" Danuta Holecka. Zapytaliśmy Polaków, co sądzą o potencjalnych zmianach w publicznych mediach, jakie zapowiada nowa parlamentarna większość. - Od ośmiu lat nie oglądam TVP. Mam nadzieję że ta szczujnia się skończy - mówi kobieta. - "Wiadomości" to są polskie prawdziwe wiadomości, nie tam niemieckie czy amerykańskie - twierdzi z kolei mężczyzna. - Inne telewizje to oglądam wyrywkowo. Kłamią, kłamią - wtóruje mu inny. - To jest telewizja pisowska, tych ludzi trzeba zmienić - ocenia nasza kolejna rozmówczyni. - I bardzo dobrze, nie życzę źle kobiecie, ale tak mnie irytowała, że głowa mała - dodaje kolejna pytana o Danutę Holecką. - Ja już dwa razy dzwoniłam z prośbą o żadne zmiany. Ja się zakochałam w Rachoniu. Lecę z kościoła biegiem, żeby oglądać "Jedziemy" - to z kolei głos emerytki. - Powinna być telewizja publiczna, a nie partyjna - podsumowuje mężczyzna.