Zmiany w TK. "Poczekamy prawdopodobnie półtora roku"

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował, jak będzie wyglądał proces zmian w TK. W to, że przebiegnie on gładko, nie wierzy prof. Andrzej Zoll, były prezes TK i były przewodniczący PKW. - Do zmiany całościowej - co gwarantuje proponowana ustawa - poczekamy prawdopodobnie półtora roku - komentuje w rozmowie z Wirtualną Polską.