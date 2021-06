Zmiany w szczepieniach na COVID-19? Prof. Wojciech Maksymowicz komentuje

"Rozmawiamy o scenariuszach, żeby w pierwszej kolejności obowiązkowym szczepieniem objąć te grupy, które są najbardziej narażone na ciężkie konsekwencje zakażenia. Czyli mówimy tu o seniorach" - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie z Radiem Plus. Co na to prof. Wojciech Maksymowicz (Polska 2050 Szymona Hołowni)? - Obowiązek to ma państwo zadbać o nich. Zróbmy tak, że to my podajemy termin: proszę, pana, jest szczepienie, ma pan problem z dojazdem - wynajmiemy taksówkę. My po każdego takiego starszego człowieka powinniśmy tak zrobić, bo w tej chwili mamy nieco powyżej 50 proc. (zaszczepionych w grupie najstarszych - przyp. red.), czyli prawie połowa ludzi starszych, jak przyjdzie czwarta fala, będzie narażona na ciężką chorobę i duża część z nich umrze - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Maksymowicz skomentował również pomysł wprowadzenia płatnych szczepień. - To pomysł marketingowy, straszak, że oto podwyższa się znaczenie tego dobra, bo bezpłatnych rzeczy na ogół nie szanujemy. Kolejny wytrych. Może zadziała, trudno powiedzieć, ale ważniejsze, by dotrzeć do każdego, kto powinien być zaszczepiony - podkreślił profesor.