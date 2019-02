Zmiany w stowarzyszeniu "Wiosna". "Znów atmosfera zagrożenia"

Nowa odsłona tarć personalnych w Stowarzyszeniu "Wiosna". Prezesem nie jest już Joana Sadzik, a jej miejsce zajął ks. Grzegorz Babiarz, znajomy ks. Jacka Stryczka - podaje Onet, pisząc o skandalu podczas zmiany władz organizacji.

Choć nikt wcześniej miał nie zgłaszać uwag do pracy prezes, to wniosek o jej odwołanie padł już na samym początku spotkania. Kiedy został szybko przyjęty, okazało się, że za drzwiami czeka już kandydat na następcę. To ks. Grzegorz Babiarz, według ustaleń portalu - znajomy ks. Stryczka.