Afera ucichła. Ksiądz Jacek Stryczek wyznaje: czas wziąć się za siebie

Przez wielu został medialnie zlinczowany. Księdzu Jackowi Stryczkowi zarzucono mobbing w Szlachetnej Paczce, której był prezesem. Zrezygnował z funkcji i niejako schował się w cień. Teraz zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w którym odnosi się do swojej sytuacji.

Kiedy Onet opublikował tekst z wypowiedziami pracowników Szlachetnej Paczki, którzy oskarżyli prezesa fundacji o mobbing, sprawy szybko się potoczyły. Mimo że duchowny nie przyznaje się do winy, zrezygnował ze stanowiska, a na jego miejsce znaleziono następczynię. W rozmowie z Wirtualną Polską mówił, że " od pewnego czasu jako ksiądz nie ma szans na to, żeby być pozytywnym bohaterem w mediach ". W końcu zabrał głos.

Ujawnił, co skłoniło go do napisania posta. Mowa o tekście "Sprawa księdza Stryczka" z najnowszego numeru "Gościa Niedzielnego". Duchowny zamieścił zdjęcie strony artykułu.