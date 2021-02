Zmiany w sprawie zakrywania twarzy. "To kpina ze środków ochrony"

Lekarze przyznają, że zmiany w sprawie zakrywania twarzy są potrzebne. Od soboty niedozwolone będzie zasłanianie ust i nosa szalikami czy chustkami. To samo ma dotyczyć przyłbic. – Czas skończyć z fikcją. Stosowanie przyłbic to jest kpina ze środków ochrony. To przypomina noszenie amuletów – mówi dr hab. n. med. Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych WUM. Jak podkreśla konsultant LUXMED, przyłbice stanowią komplet z maseczką. Same w sobie są nieskuteczne. I dlatego lekarz Bartosz Fiałek proponuje, aby rządzący nakazali Polakom noszenie specjalistycznych maseczek. – Powinniśmy wprowadzić maseczki najniżej o typie FFP2, ponieważ one jeszcze lepiej chronią nas przed transmisją nowego koronawirusa. Zaznacza jednak, że takie maseczki każdemu Polakowi powinni dostarczyć rządzący. Więcej w materiale wideo.

