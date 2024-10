Zmiany w Sejmie. Hołownia ogranicza pracę dziennikarzy

Zwłaszcza, że sam Hołownia wielokrotnie mówił publicznie o tym, że dziennikarze powinni mieć dostęp do korytarza marszałkowskiego. - Jeżeli miałoby to ode mnie zależeć, na pewno nie ma powodu, żebyście państwo mieli ograniczoną działalność w korytarzu marszałkowskim czy w innych miejscach, do których dziennikarze po prostu powinni mieć dostęp - mówił Hołownia w listopadzie ubiegłego roku, gdy dopiero przymierzał się do objęcia funkcji marszałka Sejmu.