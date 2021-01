Zmiany w przepisach, nowe miasta, podwyżki i niedziele handlowe. Co nas czeka w 2021 roku?

Z racji epidemii koronawirusa w 2020 roku było więcej niedziel handlowych, Polacy mieli więcej okazji do zrobienia zakupów w grudniu. W 2021 roku niedziel handlowych będzie co najmniej siedem.

Zmiany na mapie Polski w 2021 roku. Nowe miasta i zmiana nazwy powiatu

Jednym z kryteriów przyznania praw miejskich jest liczba mieszkańców. Stosowana jest zasada, że miasto nie może mieć mniej niż 2 tys. mieszkańców. Co więcej, musi posiadać zabudowę miejską (nie zagrodową) oraz przynajmniej 2/3 mieszkańców musi być zatrudniona poza rolnictwem.

Z kolei powiat jeleniogórski od 1 stycznia 2021 roku zmieni nazwę na "karkonoski ". We wniosku do ministra spraw wewnętrznych Rada Powiatu Jeleniogórskiego zaznaczyła, że zdecydowano się na zmianę "ze względów identyfikacyjnych i promocyjnych". "Celem jest jednoznaczne utożsamienie objętego granicami powiatu regionu z pasmem Karkonoszy, stanowiącymi jedną z największych atrakcji turystycznych regionu, a nie wyłącznie z miastem Jelenia Góra, które nie wchodzi w skład powiatu, a jest jedynie siedzibą władz powiatu" - można było przeczytać w dokumencie.

Podwyżki i zmiany w przepisach w 2021 roku

- Opłata będzie nałożona na napoje słodzone. Jej celem jest poprawa zdrowia Polaków, bo tego cukru spożywamy bardzo dużo, a jeśli spojrzymy na dane, to rośnie spożycie bilansowe, czyli nie cukru kupowanego w paczkach, ale tego dodawanego do żywności. Rozwiązanie wprowadzane przez rząd jest również w innych krajach, nie jesteśmy tutaj w awangardzie - opowiadał w grudniu w programie "Newsroom" Jakub Olipra, analityk Credit Agricole .

Co to oznacza? Musimy liczyć się z tym, że produkty takich gigantów jak PepsiCo czy Coca-Coli zdrożeją o około 35-40 proc. Za dwulitrową butelkę Fanty czy Pepsi zapłacimy w supermarkecie nawet 7 złotych.

Zmiany dotkną również hurtowników alkoholu, którzy będą zobowiązani do wnoszenia specjalnej opłaty od "małpek" . Będzie ona wynosić 25 złotych od 1 litra 100-procentowego alkoholu.

W 2021 roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie . Osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, otrzymają 2800 brutto. To o 200 zł więcej niż w poprzednim roku. Z kolei minimalna stawka godzinowa wyniesie 18,30 zł brutto. Porównując wysokość stawki z 2020 roku, będzie to wzrost o 1,30 zł.

Od stycznia więcej zapłacimy za prąd. W życie wejdzie tzw. opłata mocowa . Będzie się ona wahać od 1,87 zł do 10,46 zł - wszystko zależy od tego, ile zużyjemy energii. Dobra wiadomość jest taka, że ceny gazu w 2021 roku spadną. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Stawki opłat abonamentowych będą bez zmian, ale w nowej taryfie ceny gazu będą niższe o 4,5 procent.

Jeśli chodzi o podwyżki, warto również wspomnieć o zmianach w VAT, co może popsuć humor korzystającym z internetowych platform zakupowych spoza Unii Europejskiej. Obecnie zakupy na AliExpress, Wish, Amazon i eBay są na wolne od cła, w lipcu 2021 roku ma się to zmienić.