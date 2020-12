Niedziele handlowe. Czy grudzień bez zakazu handlu jest możliwy?

Zakaz handlu w praktyce ogranicza możliwość zakupów w niedziele do pojedynczych punktów, gdzie są one możliwe. Wyjątkiem od reguły jest niedziela handlowa. 20 grudnia to jednak niedziela handlowa. Czy w grudniu obowiązuje zakaz handlu?

Niedziele handlowe. Czy grudzień bez zakazu handlu jest możliwy? Źródło: money.pl , Fot: Rafał Parczewski