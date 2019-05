Zmiany w MSZ. Odeszło kilkudziesięciu dyplomatów

Z ministerstwa spraw zagranicznych odeszło 51 pracowników. To efekt przyjętej przez Sejm pod koniec roku nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej. Nowe przepisy zabraniają zatrudniania byłych współpracowników służb PRL.

Projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej jest autorstwa PiS, jednak pojawiają się głosy o inspiracji ze strony kierownictwa władz resortu polityki zagranicznej. Nowe przepisy zabraniają zatrudniania w ministerstwie osoby, które w przeszłości współpracowały ze służbami specjalnymi PRL. MSZ musiało przez to opuścić 51 dyplomatów - podaje "Rzeczpospolita".

Były szef MSZ Dariusz Rosati uważa, że pozbycie się takich osób to błąd. - Weryfikację trzeba było zrobić w odniesieniu do tych, którzy brali udział w zwalczaniu opozycji demokratycznej i współpracowały ze służbami sowieckimi. Odpowiedzialność zbiorowa w stosunku do osób , które pracowały dla 30 lat w wolnej Polsce, wygląda na próbę zwolnienia posad na swoich ludzi - tłumaczy.