Zmiany w mediach? Jest ruch Donalda Tuska

Branża alarmuje, że jeśli nie uda się tego uregulować, to wszystko skończy się wieloletnią batalią w sądach. Tak było we Francji. Ostatecznie tamtejszy urząd ds. konkurencji musiał nałożyć na Google karę rzędu 250 mln euro. Technologiczny gigant bowiem nie stosował się do narzuconych zasadach wynagradzania za treści.