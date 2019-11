Zmiany w EPL. Wiktor Orban oskarża partię o "skręt w lewo"

Węgierski Fidesz może wystąpić z Europejskiej Partii Ludowej - taką możliwość ujawnił w piątek Wiktor Obran. Podczas wywiadu w Radiu Kossuth premier stwierdził, że dojdzie do tego "jeśli nie zostanie zatrzymane skręcanie tej grupy ku lewicy".

- Zaczął się skręt w kierunku lewicy. Pytanie, czy nowe kierownictwo będzie potrafiło go zatrzymać. Jeśli to się uda, czeka nas wspólna przyszłość, ale jeśli nie, to będziemy musieli zbudować nową wspólnotę polityczną - wyznał Wiktor Orban.