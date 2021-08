Zmiany kursowania pociągów. Komunikat PKP Intercity

Zmiany kursowania pociągów

"Od 1 września do 18 października mieszkańcy Chełma zyskają możliwość bezpośredniego dojazdu do Kołobrzegu i Piły dzięki wydłużeniu relacji składu TLK Zamoyski łączącego na co dzień Hrubieszów z Kołobrzegiem. Z uwagi na prowadzone prace na Warszawskim Węźle Kolejowym także pociąg TLK Słupia z i do Kołobrzegu będzie mieć skróconą relację do Warszawy (nie będzie dojeżdżał do stacji Łódź Fabryczna)" - dodano w oświadczeniu PKP Intercity.