Zmiany dla Polaków. Zapłacą mniej

Bartosz Turek, główny analityk HREIT, w rozmowie z "Super Biznesem" przewiduje, że raty kredytów mieszkaniowych mogą znacznie się obniżyć. Obecna rata kredytu na 500 tys. zł zaciągniętego na 25 lat wynosi ok. 3,8 tys. zł. Do końca 2026 r. może spaść o 440-450 zł.

Z danych BIK wynika, że w grudniu 2024 r. liczba wniosków o kredyty mieszkaniowe spadła o 45,4 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Średnia wartość wnioskowanego kredytu wyniosła 444,9 tys. zł, co oznacza wzrost o 2,2 proc. w porównaniu do grudnia 2023 r.