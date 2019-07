Zmiana warty w NIK. Kto zostanie następcą Krzysztofa Kwiatkowskiego?

Pod koniec sierpnia kończy się kadencja obecnego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego. Kto zastąpi go na tym stanowisku? Marszałek Sejmu wyznaczył do 28 lipca czas na zgłoszenie kandydatów. Pod uwagę brane są na razie dwie kandydatury.

Z informacji dziennika wynika jednak, że to obecny minister finansów ma większe szanse na to, by zostać nowym prezesem NIK. - Banaś jest bardzo mocnym kandydatem. Skierowanie na ministra finansów miało na celu wzmocnienie jego kandydatury, podbudowanie pozycji i wzbogacenie CV. Szef NIK to ważne stanowisko z punktu widzenia prezesa PiS, Izbą kierował Lech Kaczyński - opowiada "DGP" polityk PiS.