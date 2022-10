Zmiana w brytyjskich portfelach. Będzie nowy banknot

W przypadku znaczków nowe wejdą do obiegu, gdy zostanie wyczerpana pula tych już wyprodukowanych. Monogram królewski jest prezentowany na skrzynkach pocztowych, ale one nie zostaną wymienione. W tym przypadku skrzynki pozostają niezmienione, dopiero nowe będą opatrzone monogramem CRIII. Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii dwie trzecie skrzynek pocztowych ma należący do królowej Elżbiety II monogram ERII, a aż jedna trzecia ma monogram GR, który należał do jej ojca Jerzego VI.