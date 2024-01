Zmiana w armii Putina. "Intensyfikuje działania ofensywne"

W swoim codziennym raporcie wywiadowczym ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii odniosło się do danych udostępnionych w piątek przez ukraiński sztab generalny. Zgodnie z tymi informacjami, 19 stycznia bieżącego roku doszło do 81 rosyjskich ataków powietrznych oraz do 45 ostrzałów z użyciem wyrzutni rakietowych. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa (PAP), powołując się na wspomniany raport, takie liczby oznaczają wzrost liczby ataków o 27 proc. w porównaniu z dniem poprzednim.