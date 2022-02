Zmiana u Dudy. Reakcja na zachowanie Kaczyńskiego?

Wyraźnie wzrosła w ostatnim czasie aktywność prezydenta Andrzeja Dudy. - Andrzej Duda jest uzależniony od Jarosława Kaczyńskiego. Widać, że prezes PiS trzyma sterowniki do Dudy. Prawda jest też taka, że od samego początku regularnie upokarza Andrzeja Dudę - skomentował w programie "Newsroom" prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przypomniał sytuację, kiedy Andrzej Duda zastanawiał się nad wetem ws. lex TVN, a Jarosław Kaczyński w wywiadzie na pytanie, kiedy się widział z prezydentem, odpowiedział, że to nie ma znaczenia. Tego samego dnia Duda ogłosił weto. Prof. Flis ocenił też, że Kaczyński prowadzi swój obóz od porażki do porażki. - Wydaje się, że już gorzej się nie da, a okazuje się, że zawsze można zrobić coś głupszego - stwierdził.