Zmiana obostrzeń. Paweł Kukiz pokazał ramię, zanim odpowiedział

Rząd w środę złagodził restrykcje dotyczące m.in. placówek kulturalnych, które z uwzględnieniem reżimu sanitarnego będą mogły od 21 maja wznowić swoją działalność.Poseł Paweł Kukiz zapytany przez Patrycjusza Wyżgę o to, czy tak jak on nie może się już doczekać możliwości korzystania z usług kin czy teatrów odpowiedział, że aktualnie skupia się na możliwości spędzania czasu z rodziną. - Przepraszam, ale nie znam szczegółów. Korzystam z tej pogody i z tego, że jestem w domu (…) – przyznał przewodniczący Kukiz'15 dodając, że poświęcił również sporo czasu na prace przy ogrodzie. - Proszę zobaczyć jaki jest efekt. Nie pokazuję "mułów" tylko to, jak się spaliłem – podkreślił polityk. Zwrócił się również z radą dla tych, którzy podobnie jak on spędzają ostatnio więcej czasu na zewnątrz. - Chciałbym przy okazji polecić wszystkim osobom, które borą się do prac na świeżym powietrzu, żeby jednak jakimś kremem się posmarowały – zaśmiał się gość "Newsroom" WP poseł Paweł Kukiz.

Rozwiń