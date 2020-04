"Zmiana jest dramatyczna". Polak o walce z koronawirusem w Wielkiej Brytanii

A moim państwa gościem jest panem Michał gołkowski który mieszka w Londynie Dzień dobry panie Michale Dzień dobry panie Michale Jak wygląda sytuacja w Wielkiej Brytanii premiera Johnsonem do cóż nie znam dokładnej dokładnego stanu w danej chwili ale jak na pewno wszyscy słyszeli No został przewieziony na na Oddział Intensywnej Terapii wczoraj chyba w szpitalu Świętego Tomasza Co to oznacza No oczywiście duży duży duży duże zamieszanie w mediach społecznościowych oczywiście w rozmawia o konsekwencjach w jakimś tam w sensie część część obowiązków przejął Dominik brat który kiedyś był sekretarzem rozprawki to Lotos poprzedni premier i zespół mój powstał w twojej okolicy No i cóż no i wszyscy się spotykają co będzie dalej tak oczywiście trzeba iść spać jutro da więcej szczegółów o tym części apeluje o spokój i jakby na najbliższe Myślę że nie do ciebie pokazał w tym kierunku to zmierza oczywiście życzymy mu wszyscy jak najlepiej widać że to jest się zjednoczyło pod tym pod tym hasłem A jeśli chodzi o właśnie o premiera to on trafił wczoraj tak na Oddział Intensywnej Terapii tak podają Media No ale czy jego stan jest na coś wiadomo na ten temat niewiele jasności do Szukaj żadnych informacji w tym momencie ale on się znamiona pływać wydaje sygnały które zostało wysłane z tego co ja kupiłem takie oczy to jest to takie że że że to wynik ale bardziej dodatkowy ostrożności żeby to zdanie trzeba było w ostatniej chwili go gdzieś tam przewozić a żeby po prostu były do do podtrzymywania jakby z dobrego stanu były na na miejscu A jeśli chodzi o samą Wielką Brytanię pojawiły się informacje że już jest ponad 5000 ofiar to to naprawdę sporo No właśnie jak jak wygląda sprawa z koronawirus m jeśli chodzi o wyspę to znaczy tak no bo miałem kiedyś możliwość do końca się od początku kiedy to był jeszcze dość spory bałagan i widzieliśmy że zasadniczo rozpoczętych zareagował zostać że sposób jeśli chodzi o utwór ograniczenia ten czy inny sposób notatkę hotel co się zmieniło w dramatycznie to znaczy no no uniknąć do płuc cena przynajmniej się w otoczenie już tam nie byłem w tym panem Londynie ale z tego co mi wiadomo jest jest podobna sytuacja Ludzie siedzą w domach zasadniczo odróżnieniu od Polski można wyjść tam raz na zrobić jakieś ćwiczenia jakie działki coś takiego właśnie wróciłem bo nawet widać po mnie natomiast zasadniczo długi widzi się dużej ilości ludzi ostatnimi czasy Zobaczymy co będzie w weekend w środę przypada myślę że jakieś formy odreagowania może nastąpić może się skończyć zamykanie Park tygodnie temu do sklepu Wielkiego wprowadziła te dodatkowe ograniczenia czy stoi się na zewnątrz w kolejce w odstępie 4 i 2 m jest ograniczona widzieć ludzi wprowadzona do tych sklepów i No już to powiem szczerze Też unormował się dostawy nie ma już tych problemów z brakiem towaru w pierwszym i obserwuje ostatnich parę dni większych kłopotów dyspozytywna rzecz to to miasto zaraz się w postać tej kolejce chwilę to też byśmy że niektórzy Anglików jesteś dość nietypowe ale też ale też że jak dzisiaj Czytałem w ogóle Wielka Brytania przygotowuje się na kolejne restrykcje w związku z tym czy coś już wiadomo na ten temat czy te następny już restrykcje będą wprowadzane w życie powiedzieć ja nie słyszałem nic na bieżąco ale nie wyklucza No może tak może coś takiego mieć może mieć coś takiego miejsce a przydałyby się trudno powiedzieć to ja naprawdę Wydaje mi się że że jest jest ogromna zmiana przynajmniej w mojej okolicy jeśli chodzi o podejście ludzi tutaj naprawdę raz że no podobno druh jak w Polsce gdzie grają starszym ludziom przywożą zakupy są grupy wsparcia dosłownie 12 dni już się ujawniły grupy wsparcia ktoś chce porozmawiać oczywiście też ludzie zwracają uwagę na to że nie wszyscy źle znoszą samotność albo zamknięcie przez dłuższy okres No i wszyscy starają sobie jakoś w tym pomóc oczywiście zdarzają się tam jakieś pojedyncze przypadki niesubordynacja no ale no tutaj wiadomo no to tutaj nie ma wyjątków przy żonie kraju są też takie anegdotyczne sytuacji kiedy ludzie jadą coś jeszcze wykupić sobie z eBaya 200 kilometrów no i nie było pani przez Dziękuję bardzo za rozmowę moim państwa gościem był pan Michał Krasowski prosto z Londynu życzymy zdrowia panu przede wszystkim ale też premierowi Wielkiej Brytanii Iza Iza jedności