Zmiana czasu. Po raz kolejny musimy przestawić zegarki

Zmiana czasu. Dyskusja wokół przestawiania zegarków

W 2017 PSL stworzyło projekt ustawy, który znosił zmianę czasu od 1 października 2018. Mimo pozytywnej oceny sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych projekt nie znalazł uznania rządu, który uznał go za niezgodny z prawem Unii Europejskiej. Jeszcze w lutym 2018 sprawą zajął się także Parlament Europejski, który wezwał do "głębokiej oceny zmiany czasu". W odpowiedzi na to wezwanie Komisja Europejska zadeklarowała, że po przeprowadzeniu odpowiednich konsultacji społecznych będzie gotowa do znowelizowania dyrektywy z 2001 roku, precyzującej kwestie zmiany czasu.