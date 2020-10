Zmiana czasu 2020. Jak kursują pociągi?

Zmiana czasu 2020. Kiedy dokładnie przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu z letniego na zimowy następuje co roku w ostatni weekend października. Tak samo będzie i tym razem. Zegarki przestawimy z soboty na niedzielę, 24/25 października. Dokładnie o godzinie 3:00 nad ranem przejdziemy z czasu letniego na zimowy. Co ważne, tym razem cofamy wskazówki zegara o godzinę. Oznacza to, że doba będzie miała wtedy godzinę dłużej.