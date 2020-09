Zmiana czasu na zimowy już wkrótce. Czemu właściwie przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu na zimowy

Najbliższa zmiana czasu nastąpi dopiero w ostatni weekend października. Tym samym zegarki przestawimy w nocy z 24 na 25 października 2020. Przestawianie czasu z letniego na zimowy polega na cofnięciu zegarków, co oznacza, że jeśli przestawiamy je o godzinie 3:00 w nocy, to po zmianie będziemy mieć godzinę 2:00.

Zwyczaj na gruncie europejskim jako pierwsi ustanowili Niemcy, którzy już 1916 roku przestawiali na wiosnę zegary do przodu, natomiast jesienią cofnęli je o godzinę. Już wkrótce zwyczaj miała przyswoić reszta świata.

Zmiana czasu. Czemu właściwie przestawiamy zegarki?

Sama zmiana czasu zakłada optymalne wykorzystanie światła słonecznego, dlatego właśnie wiosną, gdy słońce wstaje wcześniej, zmieniamy czas o godzinę, przestawiając zegarki do przodu. W okresie jesienno-zimowym dni są coraz krótsze, a słońce wstaje później i szybciej zapada zmrok – wtedy cofamy zegarki o godzinę.

Przypomnijmy, że w Polsce czas zmieniamy dwa razy do roku. Jesienią, wraz z końcem października, kiedy to następuje zmiana czasu z letniego na zimowy. Następnie na wiosnę, w marcu, gdy przestawiamy zegarki do przodu i zmieniamy czas z zimowego na letni.