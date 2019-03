Zmiana czasu marzec 2019. Sprawdź, kiedy przestawiamy zegarki z czasu zimowego na letni i czy to już ostatnia zmiana czasu w Polsce

Zmiana czasu marzec 2019. Moment przestawienia zegarków z czasu zimowego na letni zbliża się wielkimi krokami. Sprawdź, kiedy to nastąpi i czy marcowa zmiana czasu będzie ostatnią w Polsce.

Zmiana czasu 2019 – dlaczego przestawiamy zegarki?

Celem zmiany czasu jest efektywniejsze wykorzystywanie światła słonecznego przez człowieka. Dzięki przestawieniu zegarków do przodu w porze letniej sprawiamy, że czas naszej aktywności jest lepiej dopasowany do godzin, w których jest najwięcej światła dziennego. Powszechnie wiadomo, że Słońce ma korzystny wpływ na organizmy. Pod jego wpływem w naszej skórze wytwarza się odpowiedzialna za odporność witamina D. Jak pokazują badania, kontakt ze światłem słonecznym pomaga regulować rytm snu i czuwania, a jego promienie mają działanie antyseptyczne, działając na wirusy oraz bakterie (to właśnie latem rany goją się szybciej). Słońce powoduje także wzrost poziomu hormonów poprawiających nastrój (np. serotoniny), dzięki której jesteśmy radośni i czujemy się lepiej.