Zmiana czasu już w marcu. Dlaczego przestawiamy zegarki?

W latach 90. wprowadzono szczegółowe przepisy, które objęły wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej. Zmiana czasu w Polsce odbywa się więc podobnie jak w innych krajach unijnych dwa razy do roku – na wiosnę i w jesieni. Końcem marca przechodzimy na czas letni, by końcem października zmienić czas na zimowy. Trwa to nieprzerwanie od 1996 roku i teraz miało się skończyć.