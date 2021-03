Jaki w komisji PE: Kiedy zajmiecie się sędziami w Niemczech?

Jaki do Reyndersa: Niemcy mogą więcej?

W dalszej części Jaki podkreślił, że zarzuty unijnych urzędników sprowadzają się do kwestionowania nowej, upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. - Tylko przypomnijmy - polska Rada składa się z większości sędziów i to oni wybierają kolejnych sędziów. Na przykład w Niemczech sędziowie nie mają nic do gadania, tylko decydują o tym sami politycy. Chciałem się dowiedzieć wreszcie, pani komisarzu, kiedy pan zajmie się sprawą niemiecką, skoro (przykładem - red.) upolitycznionego sposobu wyboru sędziów jest Polska, gdzie sędziowie o tym decydują, to kiedy pan się zajmie Niemcami? Czy to jest tak, że po prostu Niemcy mogą więcej? - dopytywał eurodeputowany.