Zmiana czasu coraz bliżej. Kiedy przestawimy zegarki?

Zmiana czasu 2021. Kiedy przestawiamy zegarki na czas letni?

W tym roku zmiana czasu przypada dokładnie 28 marca. Przechodząc na czas letni, wskazówki przesuwamy do przodu. O godzinie 2:00 w nocy przestawimy więc zegarki na godzinę 3:00. Tym samym doba w tym dniu będzie krótsza o godzinę. Ci, którzy planowali się wtedy wyspać, niestety, nie będą mieć takiej możliwości – chyba że mogą pozwolić sobie na to, by wylegiwać się w łóżku do późna.