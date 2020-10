Zmiana czasu 2020. Kiedy przestawiamy zegarki z czasu letniego na zimowy?

W Polsce wciąż obowiązuje zmiana czasu i dwa razy w roku przestawiamy zegarki . Końcem marca, wskazówki w zegarkach przesuwamy o godzinę do przodu i w ten sposób zmieniamy czas z zimowego na letni. Zostało już niewiele czasu, by przygotować się na komplikacje związane ze zmianą czasu letniego na zimowy.

Zmiana czasu 2020. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu 2020 i konsekwencje przestawiania zegarków

Osoby pracujące na nocnej zmianie będą pracowały godzinę dłużej . Za tę godzinę dostaną jednak dodatkowe wynagrodzenie lub możliwość odebrania wolnego. Z kolei w przypadku osób, które tej nocy wybiorą się w podróż pociągiem, może czekać godzinny postój. Dlaczego? By nie burzyć porządku na torach i w rozkładach jazdy zazwyczaj pociągi zatrzymywane są na godzinny przymusowy postój pod semaforem.

Jeśli nawet nie zerwiemy się w środku nocy do przestawiania czasu to i tak spać będziemy mogli o godzinę dłużej. Warto zwrócić uwagę na to, że większość zegarków przestawia się automatycznie.