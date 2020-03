Zmiana czasu 2020. Kiedy dni staną się dłuższe?

Zmiana czasu 2020. Kiedy zmiana czasu na letni?

Zgodnie z tradycją, do zmiany czasu z zimowego na letni dochodzi w ostatni weekend marca. W tym roku ustawienie wskazówek będziemy modyfikować w nocy z 28 na 29 marca. Wówczas „przesuniemy” czas o godzinę – z godz. 2:00 na 3:00. W związku z takim zabiegiem nasz sen będzie krótszy, ale za to będziemy mogli cieszyć się dłuższymi dniami.

Kiedy ostatnia zmiana czasu?

Wiele wskazuje na to, że ostatnia zmiana czasu nie nastąpi zbyt prędko. Przypomnijmy, że w 2018 roku Unia Europejska zdecydowała się na przeprowadzenie ankiety, w której pytała internautów o to, czy ich zdaniem zmiana czasu powinna być zniesiona. Zdecydowana większość ankietowanych uznała, że to dobry pomysł.