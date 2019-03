Zmiana czasu 2019: sprawdź, kiedy nastąpi zmiana czasu na letni. Po raz ostatni przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu 2019: zobacz, kiedy i o której godzinie przestawiamy czas z zimowego na letni. Czy zgodnie z zapowiedzianą przez UE likwidacją będzie to ostatnia zmiana czasu?

Zmiana czasu 2019 – kiedy przestawiamy czas z na letni?

Powszechnie wiadomo, że zegarki przestawiamy dwa razy w roku. Następuje to, gdy przechodzimy z czasu letniego na zimowy (cofamy wskazówki o godzinę do tyłu) oraz z zimowego na letni (przedstawiamy wskazówki o godzinę do przodu). Należy podkreślić, że zmiana czasu z zimowego na letni następuje w ostatnią niedzielę miesiąca. W 2019 roku będziemy musieli przestawić zegarki w niedzielę, w nocy 23 marca (z godziny 2 na 3), a co za tym idzie, będziemy spać o godzinę krócej.