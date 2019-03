Zmiana czasu 2019. Marcowa zmiana czasu z zimowego na letni zbliża się wielkimi krokami. Po raz ostatni przestawimy zegarki?

Zmiana czasu 2019. Marcowa zmiana czasu zbliża się wielkimi krokami. Sprawdź, czy po raz ostatni przestawimy zegarki z czasu zimowego na letni i kiedy to nastąpi.

Zmiana czasu 2019 – po raz ostatni przestawimy zegarki?

Zmiana czasu 2018 – kiedy nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni?

Przypominamy, że w przypadku zmiany czasu z zimowego na letni, godzinę zawsze zmieniamy w ostatnią, marcową niedzielę. W rok 2019 nastąpi ona w ostatni dzień miesiąca (31.03.2019), między drugą a trzecią nad ranem. Polska jest jednym z około siedemdziesięciu państw na świecie, w których obowiązuje zmiana czasu. Wprowadzono ją na krótko, w czasach dwudziestolecia wojennego, a wróciła po wojnie, aby doprowadzić do większej oszczędności energii (względy finansowe). Jej celem było również efektywniejsze wykorzystywanie światła słonecznego przez człowieka. Dzięki przestawieniu zegarków do przodu w porze letniej sprawiamy, że czas naszej aktywności jest lepiej dopasowany do godzin, w których jest najwięcej światła dziennego. Słońce korzystnie wpływa na nasz organizm, wytwarzając odpowiedzialną za odporność witaminę D oraz powodując wzrost hormonów poprawiających nastrój np. serotoniny.