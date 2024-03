Zmasowany atak na Lewicę. Nie szczędzili słów

W niedzielę w studiu Wirtualnej Polski odbyła się przedwyborcza debata #BitwaOWarszawę. Jednym z tematów było wykluczenie komunikacyjne kierowców m.in. na Śródmieściu. Tobiasz Bocheński zwrócił uwagę, że to jest jeden z największych problemów stolicy. Nie obyło się również bez ataku na Lewicę. Bocheński wytknął ugrupowaniu, że z jednej strony chce wyrzucić samochody z centrum miast, a jednocześnie wprowadzi przymusowa elektromobilność. - Bo te elektryczne to już nie będą zanieczyszczały powietrza, wiec chyba mogą jeździć w centrum Warszawy. Tej sprzeczności jeszcze nikt z Lewicy mi nie wyjaśnił - powiedział kandydat PiS-u. Kandydat Konfederacji Przemysław Wipler również nie pozostawił suchej nitki na Lewicy. - Polityka, którą prowadzi Rafał Trzaskowski i Lewica to jest polityka pod hasłem biedaki na rower - stwierdził Wipler.