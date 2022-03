Zmarła profesor Daria Nałęcz. Była wieloletnią dyrektor Archiwów Państwowych

Daria Nałęcz pełniła również funkcje w wielu międzynarodowych i krajowych gremiach archiwalnych. W latach 1997-2007 przewodniczyła Polskiemu Komitetowi Programu UNESCO Pamięć Świata. Była również przewodniczącą europejskiego oddziału Międzynarodowej Rady Archiwów EURBICA. Od 2005 r. przewodniczyła Grupie zadaniowej ds. współpracy międzynarodowej w zakresie edukacji, upamiętniania i badania Holokaustu (Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research).