Zmarła Oksana, którą pracodawca zostawił na przystanku. "Jeszcze niedawno czuła się dobrze"

Oksana Kharchenko z Ukrainy zmarła najprawdopodobniej z powodu komplikacji po udarze. Doznała go, pracując w Polsce. Jej pracodawca zostawił ją w złym stanie na przystanku autobusowym. – Czuła się dobrze, nagle stan się pogorszył – mówi Witold Horowski, który pomagał Oksanie.

- Niestety, nic nie było w stanie przywrócić jej zdrowia. Pieniądze w takich przypadkach to nie wszystko. To jedna z tych dramatycznych historii. Znam ich trochę. Ukraińcy przyjeżdżają do Polski do pracy. Skomplikowany sposób legalizacji sprawia, że część z nich pochopnie zgadza się pracować na czarno. Gdy dochodzi do nieszczęścia, są pozostawiani sami sobie przez pracodawcę, często szantażowani – mówi Witold Horowski.