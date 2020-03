Zmarła 37-latka zakażona koronawirusem. Miała kontakt z kuzynem, który jeździł do Włoch

- Kobieta miała kontakt z kuzynem, który jest kierownicą tira i był we Włoszech. Najprawdopodobniej jest źródłem zakażenia - mówił w rozmowie z TVN24 dyrektor szpitala w Wolicy pod Kaliszem Sławomir Wysocki.

Do szpitala w Wolicy kobieta trafiła z zapaleniem płuc 15 marca. We wtorek nasiliły się duszności. Dwa dni później przewieziono ją do szpitala zakaźnego w Poznaniu. 19 marca potwierdzono u pacjentki zakażenie koronawirusem.