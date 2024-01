Zmarł Wadzim Chraśko. Białoruski więzień polityczny

Według działaczy Wiasny Wadzim Chraśko, który odbywał wyrok w kolonii karnej nr 3 w Witebsku, zmarł z 8 na 9 stycznia. Obrońcy praw człowieka dowiedzieli się o tym w sobotę rano. Według nich Chraśko w więzieniu przebywał chory, a do szpitala przewieziono go dopiero wtedy, gdy dało się go już uratować. Oficjalnie przyczyną śmierci Chraśki było zapalenie płuc.