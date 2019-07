Zmarł Tadeusz Komendant, wybitny eseista i tłumacz. "Cieszę się, że żyłem"

O śmierci pisarza poinformował w środę Instytut Książki. "Dziś rano odszedł Tadeusz Komendant, wybitny eseista, krytyk literacki i tłumacz, redaktor „Twórczości”, wychowawca pokoleń polonistów" - czytamy w tekście wspomnieniowym.



W jednym z ostatnich esejów opublikowanych na łamach "Twórczości” pod tytułem "Cieszę się, że" Tadeusz Komendant napisał: "Nie wiem, ile czasu to jeszcze potrwa i ile 'Cieszę się, że' powstanie, bo to work in progress, jak życie. Wiem, że ostatni zapis ma brzmieć: Cieszę się, że żyłem".