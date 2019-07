Stowarzyszenie Polska Walcząca Przeciw Faszyzmowi: Homofobia to cecha faszyzmu

Stowarzyszenie Polska Walcząca Przeciw Faszyzmowi po raz trzeci organizuje kampanię edukacyjną, która ma przypomnieć historię i symbolikę znaku Polski Walczącej, popularnie nazywanego kotwicą. "Chcemy zaprotestować przeciw wykorzystaniu go przez środowiska ekstremistyczne w sposób sprzeczny ze znaczeniem Znaku oraz zwrócić uwagę na odradzanie się ideologii faszystowskiej".

Apel do warszawiaków

"Faszyzm to nie tylko nazwa stworzonego przez Mussoliniego państwa i naśladujących go dyktatur w Hiszpanii, Portugalii, Austrii, na Węgrzech, na Słowacji i najbardziej zbrodniczej jego odmiany, nazizmu hitlerowskiego. Faszyzm to też ruch polityczny, ideologia, światopogląd i sposób rządzenia, który odradza się pod postacią nowej prawicy. Głoszone przez nią wartości to: silne przywództwo, Bóg, naród, porządek, rasa, wspólnota narodowa. Zamiast idei równości - elitarność; w miejsce indywidualnych praw człowieka - kolektywizm (to znaczy prawa człowieka nie dla jednostki, a dla narodu). Homofobia, której brutalną odsłonę widzieliśmy podczas Marszu Równości w Białymstoku, to nieodłączna cecha „klasycznego”i współczesnego faszyzmu" - czytamy w oświadczeniu stowarzyszenia.