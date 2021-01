Zmarł bp Antoni Stankiewicz, był dziekanem Trybunału Roty Rzymskiej

Biskup Stankieiwcz urodził się 1 października 1935 roku w Oleszczenicach, znajdujących się obecnie na terytorium Litwy. Jego rodzina została po II wojnie światowej przesiedlona do Gorzowa Wielkopolskiego.

Zmarł bp Antoni Stankiewicz

Bp Stankiewicz był absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu. Po jego ukończeniu 20 grudnia 1958 roku przyjął w katedrze gorzowskiej święcenia kapłańskie. Po święceniach rozpoczął studia z zakresu prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, by po roku kontynuować je na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Do Rzymu pojechał w roku 1967. Został tam skierowany w celu kontynuacji studiów kanonicznych. W 1970 roku uzyskał tytuł adwokata Trybunały Roty Rzymskiej. Pięć lat później w roku 1975 zdobył tytuł doktora prawa cywilnego na Wydziale Prawa Cywilnego Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego.

Pracę w Trybunale Roty Rzymskiej bp Stankiewicz rozpoczął w roku 1969. Do 1978 roku procował w kancelarii tej instytucji, a 14 lutego 1978 roku papież Paweł VI mianował go jej audytorem. Następnie w latach 2004-2012 był dziekanem roty. W 2006 roku papież Benedykt XVI powołał go biskupa tytularnego Nova Petra.