Złodziejka wykorzystała okazję. Karygodne zachowanie w oku kamery

To kolejny przykład, że okazja czyni złodzieja – komentują małopolscy policjanci. Funkcjonariusze zatrzymali 36-letnią mieszkankę Jawora, która ukradła pozostawiony w sklepie portfel z pieniędzmi. Kobieta nie przemyślała jednego – kradzieży dokonała tuż pod kamerą, która wszystko dokładnie zarejestrowała. Policjanci nie mieli problemu z ustaleniem tożsamości sprawczyni – kobieta była już karana. Do zdarzenia doszło w jednym ze sklepów w certum Jawora. Jak przekazali funkcjonariusze, 29-letni mężczyzn pakując zakupy do plecaka położył na chwilę na półce portfel, w którym miał dowód osobisty, kilka kart płatniczych oraz 180 złotych. Roztargniony klient, pochłonięty wkładaniem zakupionego towaru do plecaka, zapomniał zabrać swoją własność z półki. Po krótkiej chwili przypomniał sobie o portfelu, jednak już go nie było w miejscu, w którym go pozostawił - przekazali policjanci. Kryminalni zatrzymali 36-latkę dzięki nagraniu. Sklepowa złodziejka odpowie teraz przed sądem. Kobiecie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.