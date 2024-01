Złodziej uchwycony przez kamery. Apel policji o pomoc

Policja z Olsztyna apeluje o pomoc w ustaleniu danych mężczyzny, który jest poszukiwany od 30 grudnia 2023 r. za kradzież w sklepie spożywczym. Na opublikowanym nagraniu z kamer monitoringu widać, że w ten dzień podejrzany był ubrany w zieloną czapkę, szarą kurtkę i czarne spodnie. Na nagraniu widać, że mężczyzna nerwowo zachowywał się podczas "zakupów" i niewykluczone, że był wówczas pod wpływem środków odurzających. Łupem sprawcy padły artykuły spożywcze i chemiczne o łącznej wartości ponad 2,5 tys. złotych. "Olsztyńscy policjanci wyjaśniają okoliczności kradzieży sklepowej. Każdy, kto posiada informacje mogące doprowadzić do ustalenia osoby widocznej na filmie, proszony jest o pilny kontakt z policjantami. Informacje, które mogą przyczynić się do ustalenia danych personalnych osoby widocznej na filmie można przekazywać do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, pod nr tel.: 47 731 38 49, 47 73 138 32, 47 73 134 24 lub na skrzynkę mailową: naczelnik.ppm@olsztyn.ol.policja.gov.pl" - prosi policja.